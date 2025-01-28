Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الدنماركي يرد على ترامب: غرينلاند ليست للبيع!

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1312685-638736886117116882.jpg
Doc-P-1312685-638736886117116882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحصل على غرينلاند.

وقال راسموسن في تصريحات نقلها موقع "إكسترا بلاديت": "غرينلاند هي غرينلاند. سكان غرينلاند هم شعب، بما في ذلك من وجهة نظر القانون الدولي. إنهم محميون بموجب التشريعات الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
Advertisement

وأوضح راسموسن أن قرار مصير الجزيرة يعود في النهاية إلى سكانها، مؤكدا على سيادة غرينلاند وحقوق شعبها، وتوجه له قائلا: "الجزيرة ليست للبيع".

يأتي ذلك بعد تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن في 7 من الشهر الجاري، قبل توليه منصبه أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، خاصة في مواجهة الصين وروسيا.

ومن جهته، قال رئيس وزراء غرينلاند موتي إيغيدي إن الجزيرة ليست للبيع ولن يتم بيعها أبدا. ومع ذلك، رفض ترامب تقديم وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند.

وفي نهاية عام 2024، وصف ترامب امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، وذلك في تعليقه على تعيين السفير الأميركي السابق في السويد، كين هويري، كسفير جديد للولايات المتحدة في الدنمارك.

يذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي لا تزال جزءا من المملكة الدنماركية، لكنها حصلت على الحكم الذاتي في عام 2009 مع إمكانية إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل.

وفي عام 2019، أثارت تقارير إعلامية ضجة بعد الكشف عن أن ترامب كان يفكر في إمكانية شراء غرينلاند. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:22 | 2025-01-28
18:02 | 2025-01-28
17:44 | 2025-01-28
16:56 | 2025-01-28
16:52 | 2025-01-28
16:41 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24