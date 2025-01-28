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عربي-دولي

الخارجية الفرنسية: التهجير القسري للفلسطينيين من غزة "أمر غير مقبول"

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:15
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء، إن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة "أمر غير مقبول".

جاء ذلك في بيان حول موقف فرنسا من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
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وأوضحت الخارجية الفرنسية أن تهجير الفلسطينيين من غزة أمر غير مقبول، ويشكل انتهاكا خطيرا ليس للقانون الدولي فحسب، بل أيضا يشكل عقبة خطيرة أمام حل الدولتين.

وأضافت: "التهجير القسري يزعزع الاستقرار بالنسبة للشركاء المقربين مثل مصر والأردن".

وذكر البيان أن مستقبل غزة يجب أن يكون ضمن الدولة الفلسطينية في المستقبل. (الاناضول)
 
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