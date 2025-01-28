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الشرطة الإسرائيلية تفرق مئات المتدينين الرافضين للتجنيد

Lebanon 24
28-01-2025 | 13:15
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فرقت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مئات اليهود المتدينين (الحريديم) من رافضي التجنيد، بعدما أغلقوا الطريق المؤدي إلى قاعة المؤتمرات الوطنية بمدينة بالقدس الغربية، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة 12الخاصة، إن مئات اليهود المتدينين أغلقوا الطريق المؤدية إلى قاعة المؤتمرات الوطنية بالقدس الغربية، أثناء انعقاد مؤتمر لتكريم جنود متدينين، ورددوا هتافات من بينها "نموت ولا نتجند"، و"السجن وليس الجيش".
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وأضافت القناة، أن الشرطة الإسرائيلية فرقت المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه.
وألقى المتظاهرون الحجارة تجاه عناصر الشرطة في المكان، ورددوا شعارات ضدهم، من قبيل "نازيون" و"قتلة".
(الاناضول)
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