الجزائر تستدعي السفير الفرنسي

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استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائري المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، سفيان شايب، السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية "الشديد" على المعاملة "الاستفزازية" التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري باريس، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.وجاء في البيان: "تسجل الجزائر بانشغال عميق الإفادات المتطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي".وأوضح البيان أنه على إثر التأكد من صحة هذه المعلومات، استدعى شايب، السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن "احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على مثل هذه التصرفات غير المقبولة البتة"."كما أكد رفض الجزائر القاطع لأي مساس، مهما كان نوعه أو شكله، بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم"، يضيف ذات المصدر.و"قد طلب كاتب الدولة من السفير إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد، وبشكل عاجل، لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير". (العربية)