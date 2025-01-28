رسمياً.. واشنطن تُرسل إشعاراً بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ

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كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عقب تنصيبه في 20 كانون الثاني الجاري انسحاب بلاده من الاتفاقية.ووقعت اتفاقية المناخ عام 2015 بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة لتجنب تأثير الأمر على المناخ. (سكاي نيوز)