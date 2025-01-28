بوتين: مستعد لإنهاء النزاع في أوكرانيا ولكن!

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وقال بوتين خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الروسي، إن "روسيا منفتحة على المحادثات لكنها لا ترى أن لدى الجانب الأوكراني "الإرادة" لذلك، رافضاً في الوقت الراهن إجراء محادثات مباشرة مع زيلينسكي الذي يعتبره "غير شرعي" لأن ولايته انتهت خلال فترة الأحكام العرفية.وتابع "لكن في الأساس، إذا أرادوا المضي قدما، فهناك سبيل قانوني للقيام بذلك. دع رئيس البرلمان الأوكراني يتعامل مع الأمر وفقا للدستور.. إذا كانت هناك رغبة، فيمكننا حل أي مشكلات قانونية. ومع ذلك، لا نرى مثل هذه الرغبة حتى الآن".كما رأى بوتين أن النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات في أوكرانيا يمكن أن ينتهي في "شهرين" أو أقل إذا أوقف الغرب دعم كييف.وجاء في تصريح أدلى به بوتين لصحافي في التلفزيون الروسي: "لن يصمدوا شهراً إذا نفد المال أو الذخائر عموماً. كل شيء سينتهي في شهر ونصف الشهر أو شهرين". (العربية)