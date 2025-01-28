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عربي-دولي

"والله هي وحدة".. الشرع يحسم الجدل حول عدد زوجاته وهذا ما كشفه

Lebanon 24
28-01-2025 | 15:42
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التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وفد نسائي من الجالية السورية المقيمة في الولايات المتحدة.

وحول اللقاء كتب عضو التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار عبد الحفيظ شرف، الذي تحدث مع زميلاته في التحالف كانوا قد حضروا اللقاء وسألهم عن اللقاء وتفاصيله الدقيقة، على "فيسبوك": "اجتمع الوفد بالشرع لأكثر من ساعة ونصف الساعة، تحدث فيها الشرع للوفد خلال اللقاء أن نساء سوريا كن ومازالن وسيبقين فاعلات وقادرات وصاحبات كفاءة عالية وأن هذا شكل ودور المرأة السورية في مجتمعها ولن يستطيع أحد أن يسحب منها هذا الدور الفعال وتحدث عن رؤيته للمرأة ودورها المهم في الدولة والمجتمع".
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وأضاف: "فاجأ الشرع الوفد النسائي بالترحيب بزوجته السيدة لطيفة الشرع وقام الحضور من الوفد النسائي وسلموا عليها وتحدثن معها وهي سيدة محترمة شابة محجبة وترتدي اللباس السوري الطبيعي للسيدات المحجبات في سوريا".

وتابع: "قال الشرع ممازحا الحضور ومرحبا بزوجته وقال إنه يحبها كثيرا وقال ممازحا بخصوص عدد زوجاته "والله هي وحدة ما في غيرها وما تسمعوه في السوشيال ميديا هو مجرد إشاعات".
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