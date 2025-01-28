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لهذا السبب.. وزارة العدل السورية تقرر عزل 20 قاضياً من منصبهم (صور)

Lebanon 24
28-01-2025 | 15:51
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أقرت وزارة العدل السورية، اليوم الثلاثاء، عقوبة العزل بحق 20 قاضيا كانوا مندوبين خارج ملاك الوزارة في عهد النظام السابق.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 بتاريخ 15 - 11 - 1961 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 بتاريخ 10 كانون الثاني 1945 وتعديلاته، وعلى اجتماع مجلس القضاء الأعلى والقرار الصادر عنه برقم 3 بتاریخ 23 كانون الثاني 2025 وعلى مقتضيات المصلحة العامة تقرر ما يلي: "تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بموجب قراره رقم 3 في جلسته الدورية رقم 3 تاريخ 23 كانون الثاني 2025 بحق القضاة الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق والذين كانوا مندبين خارج ملاك وزارة العدل لشغل مناصب في حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب".
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وأضاف أن حقوقهم تصفى وفق القوانين النافذة.

ونشرت الوزارة قائمة بالقضاة الذين تم عزلهم، مبينة أنه تم ندبهم إلى مجلس النواب والقضاء العسكري والقيادة القطرية وإلى حزب البعث العربي الإشتراكي.
 




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