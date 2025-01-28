برلماني إيراني: لسنا على عداوة مع أميركا

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قال نائب رئيس البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الأصولي المتشدد، حميد رضا حاجي بابائي، مساء الثلاثاء، إن بلاده ليست لديها عداوة أو حرب مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "إيران مستعدة للتفاوض مع الجميع، لا سيما الولايات المتحدة".وقال بابائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "ليس لدينا عداوة أو حرب مع أميركا، ومستعدون للتفاوض مع الجميع، ولاسيما الولايات المتحدة"، لكنه استدرك أن هذا لا يشمل إسرائيل.وأضاف: "نحن أهل للتفاوض، لكن يجب أن تكون المفاوضات متكافئة وعادلة، وليست لدينا عداوة مع الولايات المتحدة، ونحن نؤيد المفاوضات". (ارم نيوز)