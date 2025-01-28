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الأمم المتحدة تكشف عن عدد الفلسطينيين الذين عادوا إلى شمال غزة

Lebanon 24
28-01-2025 | 18:02
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أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى أن "أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة بين صباح الإثنين وظهر الثلاثاء".

وأوضح المكتب أن "نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء والربع الأخير من الأطفال"، مشيراً إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.
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وقال المكتب: "إن نساء حوامل أو مرضعات ومسنين ومعوقين ومصابين بأمراض مزمنة أو محتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم هم من ضمن فئات ضعيفة رئيسية من النازحين الذين قاموا بهذه الرحلة الصعبة سيرا على الأقدام".
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