Advertisement

عربي-دولي

في يومين.. قتلى مدنيون بقصف تركي شمال شرقي سوريا

Lebanon 24
28-01-2025 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1312847-638737282853601624.jpeg
Doc-P-1312847-638737282853601624.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل 18 مدنيا على الأقلّ خلال يومين بقصف "تركي" على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا، على ما أفاد المتحدّث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد الشامي، الثلاثاء، في وقت تشهد مناطق في شمال سوريا معارك متواصلة منذ شهرين بين فصائل موالية لتركيا ومقاتلين أكراد.
Advertisement

وقال الشامي: "قصف الطيران المسيَّر التركي سوقا شعبيا في بلدة صرين" في محافظة حلب، الثلاثاء، ما أدّى إلى مقتل 12 شخصا، بعدما كان أشار في حصيلة سابقة إلى مقتل 6.

وأضاف أن "المدفعية التركية قصفت صباح الثلاثاء قرية حرملة في ريف زركان في محافظة الحسكة (شمال شرق)" ما أدّى إلى مقتل "3 مدنيين وإصابة 8 بجروح".

كذلك، أفاد بأنّ "المدفعية التركية قصف الإثنين ريف بلدة عين عيسى" في محافظة الرقة (شمال) ما أدّى إلى مقتل "3 مدنيين هم امرأة وطفليها".

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي يهمين عليها المقاتلون الأكراد، على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

وبالتوازي مع شنّ هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها هجوما مباغتا في 27 تشرين الثاني  من معقلها في شمال غرب سوريا أتاح لها إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجوما ضدّ القوات الكردية التي أرغمت على الانسحاب من بعض مناطق سيطرتها.

وأدّت المعارك في شمال سوريا بالإضافة إلى القصف التركي إلى مقتل 521 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينهم 56 مدنيا، و388 مقاتلا من الفصائل الموالية لتركيا، و77 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها منذ عقود وتصنفه منظمة "إرهابية".

وتسعى تركيا، وفق محللين، لجعل الأكراد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث الأخيرة.

وكانت تركيا تهدد بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، ما دفع الولايات المتحدة إلى بذل جهود دبلوماسية واسعة النطاق لتجنب مواجهة كبرى وسط القتال المستمر. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:13 | 2025-01-29
02:56 | 2025-01-29
02:34 | 2025-01-29
02:33 | 2025-01-29
02:27 | 2025-01-29
02:02 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24