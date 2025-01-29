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عربي-دولي

الزعيم الكوري الشمالي يدعو لتعزيز ترسانة بلاده النووية

Lebanon 24
29-01-2025 | 00:12
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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز الترسانة النووية لبلاده هذا العام، وذلك خلال زيارة لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد الأسلحة النووية.


وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أشاد بالعلماء والعاملين في القاعدة لتحقيقهم "نجاحات ملحوظة ونتائج إنتاج مذهلة" في عملهم العام الماضي، حيث تم إطلاعه على عملية إنتاج مواد نووية صالحة للاستخدام في الأسلحة وخطتهم لعام 2025 وما بعده.
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ودعا كيم إلى تحقيق المزيد من النجاح في إنتاج مواد نووية صالحة للاستخدام في الأسلحة هذا العام وتعزيز القوات النووية للبلاد، معتبرا أن "هذا العام هو عام حاسم، فهو نقطة تحول مهمة يجب أن ننفذ فيها المهام في الفترة المهمة في سياق تنفيذ خط تعزيز القوات النووية".

وأضاف أن كوريا الشمالية تواجه "الوضع الأمني الأكثر عدم استقرارا في العالم" بسبب المواجهة الطويلة الأمد مع "أشرس الدول المعادية"، مما يجعل من الضروري أن تعزز البلاد قدراتها النووية.

ولطالما قالت بيونغ يانغ إن ترسانتها النووية تهدف إلى درء تهديدات واشنطن وحلفائها، الذين قاتلوا كوريا الشمالية خلال الحرب الكورية 1950-1953.

ويقدر المحللون أن كوريا الشمالية ربما أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع ما يصل إلى 90 رأسا حربيا نوويا.

وقال جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن عرض كوريا الشمالية الأخير للقوة كان يهدف جزئيا إلى "استعراض قدرات الردع الأمريكية وجذب انتباه (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب" بعد أن تعهدت "بأقوى رد فعل مضاد ضد الولايات المتحدة" في اجتماع سياسي رئيسي عقد في نهاية العام الماضي. (روسيا اليوم)
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