في سوريا.. تنظيم يعلن حلّ نفسه

أعلن تنظيم "حراس الدين" (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) حل نفسه رسميًا في البلاد، مُباركًا ما وصفه بـ "انتصار الثورة السورية" وإسقاط نظام بشار الأسد.

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وجاء في البيان الرسمي أن التنظيم أكمل مهمته في مساندة الشعب السوري في مواجهة ظلم النظام، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل انتصارًا في الصراع بين الحق والباطل.وتأسس "حراس الدين" في 2018، نتيجة انشقاق عدة فصائل عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام، وجاء انفصاله عن الهيئة بسبب ولائه لتنظيم القاعدة وزعيمه أيمن الظواهري.هذه الخطوة تأتي في سياق تحولات كبيرة في المشهد السوري، حيث أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة على ضرورة أن تخضع جميع الفصائل العسكرية، بما في ذلك المكون الكردي، للهيكلية التنظيمية لوزارة الدفاع السورية، وضرورة التوحد تحت مؤسسات الدولة. (روسيا اليوم)