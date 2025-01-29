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عربي-دولي

بقوة 5.6 درجات... زلزال يضرب بحيرة البايكال الروسية

Lebanon 24
29-01-2025 | 00:19
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة بحيرة البايكال في مقاطعة إيركوتسك الروسية اليوم، وفق ما أعلنته المديرية العامة لوزارة الطوارئ في المقاطعة.
وذكرت الوزارة في بيان، أوردته "روسيا اليوم": "وفقا لمعلومات فرع البايكال للخدمات الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، سجل اليوم وقوع حدث زلزالي الساعة 06:54 بالتوقيت المحلي (01:54 بتوقيت موسكو)، حيث كان مركز الزلزال في مياه بحيرة البايكال، على بعد 36 كيلومترا من بلدة بولشوي غولووستنوي في منطقة إيركوتسك، وبلغت شدة الزلزال في المركز 5.6 درجة".
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وأشار البيان إلى أن الزلزال كان محسوسا في مدينة إيركوتسك بقوة 3 درجات، مؤكدا عدم وقوع أي أضرار أو إصابات.
ولفت الى أن "كل منشآت البنية التحتية في المنطقة تعمل بشكل طبيعي ولم تصب بأي أضرار".

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