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عربي-دولي
روبيو لنظيره المصري: لضرورة منع حماس من حكم غزة من جديد
Lebanon 24
29-01-2025
|
00:27
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أكد لنظيره المصري بدر عبد العاطي، أهمية التعاون الوثيق لضمان عدم تمكن حركة حماس من حكم غزة مرة أخرى.
وقد بحث روبيو خلال اتصال هاتفي مع عبد العاطي، آخر التطورات في غزة. وعبّر روبيو عن شكره لمصر على جهودها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى استمرار تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، بحسب بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس.
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وأكد روبيو أهمية "محاسبة حركة حماس"، وأعرب عن "ضرورة التعاون الوثيق" بين البلدين لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم قدرة حماس على حكم غزة أو تهديد إسرائيل مجدداً.
هذا وكانت حركة حماس قد أعلنت، مساء الثلاثاء، أنها استعرضت مع مصر جهود تشكيل حكومة توافق وطني في قطاع غزة أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقالت حركة حماس في بيان عبر منصة تليغرام: "التقى وفد قيادة حماس، برئاسة محمد درويش، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد".
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