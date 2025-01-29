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عربي-دولي

كييف تتأهب لغارات جوية.. مئات المسيرات تسقط في روسيا

Lebanon 24
29-01-2025 | 00:39
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي آخر التطورات الميدانية قال فيتالي كليتشكو رئيسبلدية العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء إن حطام طائرة روسية مسيرة سقط بالقرب من محطة مترو في منطقة دارنيتسكي في كييف.
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وظلت كييف في حالة تأهب من الغارات الجوية لمدة نصف ساعة تقريبا، وفقا لبيانات القوات الجوية الأوكرانية.
وفي السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 104 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
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