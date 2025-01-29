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عربي-دولي

انسحاب إسرائيل من سوريا.. تحديد شروط "الفرصة الذهبية"

Lebanon 24
29-01-2025 | 01:13
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حددت ضابطة استخبارات إسرائيلية سابقة تدعى كارميت فالنسي الشروط التي يجب أن تضعها إسرائيل للانسحاب النهائي من منطقتها العازلة في سوريا، محذرة من أن "بقاءها لفترة أطول من 6 أشهر يهدد في إحداث نتائج عكسية".
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ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إلى الإبقاء على المنطقة العازلة لفترة غير محددة.

وفي هذا السياق، قالت فالنسي: "إن عدم اليقين المحيط بنوايا أحمد الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد يفرض تحديات جديدة ولكنه يوجد أيضا فرصا لإسرائيل".

وأضافت: "لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، يجب على إسرائيل أن تهدف إلى استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني، ويقضي على التهديدات من العناصر الإرهابية ضد إسرائيل".

ولذلك، قالت فالنسي، إن إسرائيل يجب أن "تضع خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك".

وبشكل أكثر تحديداً، قالت إن الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظراً لسجل الأمم المتحدة الضعيف في مجال حفظ السلام في الشرق الأوسط، لن تكون كافية وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد، ومن المرجح أيضاً مع تركيا..

وعلاوة على ذلك، قالت إن القدس يجب أن "تستكشف قنوات الاتصال الأولية مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وفي عمق سوريا".

بعد ذلك، قالت فالنسي أن إسرائيل يجب أن "توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بهذه الشروط، يتعين على الجانبين الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلاً عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل، كما قالت للصحيفة.

وأضافت أن "شرطًا آخر يتمثل في إثبات النظام أنه يحبط محاولات حزب الله من تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن النظام الجديد للمرة الثانية في يناير أنه منع تهريب أسلحة حزب الله عبر أراضيه.

وقالت أيضا إن إسرائيل يجب أن "تبادر إلى إنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا. والهدف سيكون استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا".

وأخيرا، قالت فالنسي: "يجب على إسرائيل أن تجمع بين التصميم الأمني والتدابير الدبلوماسية المدروسة. وهذه فرصة ذهبية لإسرائيل للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحسين أمنها القومي على الجبهة السورية لسنوات عديدة قادمة". (سكاي نيوز)
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