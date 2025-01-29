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عربي-دولي
منشأة طرطوس وقاعدة حيميم.. هل بحث الوفد الروسي لدمشق في مصيرهما؟
Lebanon 24
29-01-2025
|
01:47
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بعد محادثات مع المسؤولين السوريين إن موسكو ودمشق ستجريان مزيدا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية في وقت متأخر أمس الثلاثاء .
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ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوغدانوف قوله للصحفيين "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية".
ويرأس بوغدانوف وفدا روسيا إلى دمشق لأول مرة منذ الإطاحة بحليف موسكو الرئيس بشار الأسد.
وقال إنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.
وتأمل روسيا، التي منحت الأسد اللجوء وساعدته عسكريا في محاربة مقاتلي المعارضة لسنوات قبل سقوطه، في الاحتفاظ بقاعدتيها في سوريا، وهما منشأة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.
وقالت الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا، الأربعاء، إن الجانبين ناقشا آليات "العدالة الانتقالية" التي تهدف إلى ضمان المساءلة و"تحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد".
وشددت الإدارة السورية في بيان على أن "استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه".(سكاي نيوز)
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