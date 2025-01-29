''بسكين ومولوتوف''.. اعتقال مسلح أراد قتل وزراء ترامب

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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن قوات الأمن أوقفت مسلحا خطط لقتل وزيري الدفاع بيت هيغسيث والخزانة سكوت بيسنت ورئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري الحالي مايك جونسو.وذكرت الشكوى الجنائية أن رايان إنغليش، من ماساتشوستس، كان مسلحا بسكين قابل للطي وزجاجتي مولوتوف عندما اقترب من ضابط شرطة الكابيتول، الإثنين واستسلم.وبحسب المعلومات أخبر إنجليش الضابط أنه كان هناك "لقتل سكوت بيسنت"، الذي أكد مجلس الشيوخ تعيينه وزيرا لخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.وأوضحت أن إنغليش خطط في البداية لاغتيال وزير دفاع ترامب، أو رئيس مجلس النواب الجمهوري وأضافت أنه غير هدفه إلى بيسنت بعد أن علم أن جلسة تأكيد تعيينه كانت تجري يوم الإثنين.وقبل أيام، اعتقلت السلطات الأميركية شابا عشرينيا نشر مقاطع فيديو على حسابه في منصة تيك توك دعا فيها إلى اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإلى تغيير سياسي بقوة السلاح. (سكاي نيوز)