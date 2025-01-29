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عربي-دولي

مصر تحسم مصير طلاب المنح الأميركية بعد تعليق التمويل

Lebanon 24
29-01-2025 | 02:33
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بعد قرار الوكالة الأميركية للتنمية تعليق تمويل برامجها، حسمت وزارة التعليم العالي في مصر مصير الطلاب الملتحقين بالجامعات من خلال منح الوكالة.

وأُبلغ الطلاب المستفيدون من برامج الوكالة، السبت الماضي، بصدور قرار بتعليق جميع برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يوما.
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وعقد المجلس الأعلى للجامعات في مصر اجتماعا طارئا برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، لبحث حل مشكلة الطلاب المستفيدين.


وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه حرصا على مستقبل الطلاب سوف تلتزم كل جامعة بكافة المخصصات والمصروفات الدراسية، التي كانت تخصصها الوكالة لطلاب المنح حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وبشأن ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي عن إقدام إدارة الجامعة الأميركية على إخراج طلاب المنح من أماكن إقامتهم لمدة 90 يوما، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي عادل عبد الغفار أن ما أثير مجرد شائعات وأن "إدارة الجامعة الأميركية تعهدت بتحمل نفقات طلاب المنح بداخلها".

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه بالنسبة لباقي الجامعات سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة لن يتضرر أي طالب يدرس ضمن المنح المقدمة، وأن الجامعات "ستتكفل بكامل المنحة" سواء على مستوى مصاريف الدراسة أو الإقامة. (سكاي نيوز)
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