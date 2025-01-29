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عربي-دولي
شهيد وجرحى في جنين لليوم التاسع على التوالي
Lebanon 24
29-01-2025
|
03:28
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يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع على التوالي مخلفا عشرات الشهداء والإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات، وللبنية التحتية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، باستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بحراح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة جنين الثلاثاء.
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وهدمت قوات الجيش الإسرائيلي مسجد حمزة في شارع مهيوب في مدينة جنين، فيما قصفت مسيرة موقعاً على دوار السينما.
كما احتجزت مركبة إسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة، وأعاقت عمل طواقم الاسعاف على الدوار الرئيسي وسط المدينة.
وتتواصل التعزيزات العسكرية من حاجز الجلمة العسكري إلى مدينة جنين ومحيط مخيمها، فيما دفع الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بمعدات وجرافات ذات أحجام صغيرة، وذلك لسهولة دخولها إلى الأزقة الضيقة في المخيم، واستخدامها في عمليات شق الطرق وتسهيلها. (سكاي نيوز)
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