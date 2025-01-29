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عربي-دولي
إيران: لا عداوة لنا مع أميركا
Lebanon 24
29-01-2025
|
03:41
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أشار حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الأربعاء، إلى أن "لا عداوة لإيران مع الولايات المتحدة الأميركية".
وأكد بابائي استعداد بلاده للتفاوض مع أي أحد في العالم باستثناء إسرائيل، بشرط أن تكون المفاوضات عادلة.
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وأضاف: "الولايات المتحدة تقول إن إيران لا ينبغي أن تكون حاضرة على الساحة الدولية ولا ينبغي لها أن تمتلك الطاقة النووية.. هذا النموذج التفاوضي ليس عادلا".
وعن غزة قال بابائي: "يسألون ما علاقة غزة بنا؟ الجواب هو أنه اليوم لا تستطيع أي دولة أن تحافظ على أمن شعبها بالبقاء في بلدها. وجهة نظرنا هي أنه إذا أردنا ضمان أمن بلدنا، فيجب علينا إرساء هذا الأمن خارج حدود إيران".
وتابع: "غزة انتصرت في الحرب. لقد عمل الصهاينة وأميركا ضد غزة بكل قوتهم، ولكنهم لم يستطيعوا الانتصار".
من جهة أخرى، قال بابائي: "كثيرون يقولون إننا فشلنا في سوريا. ولكن يجب على الجميع أن يعرفوا أن المقاومة في سوريا لم تهزم وأن هذه الحركة في سوريا ستعود قريبا"، وأضاف: "المقاومة حركة مستمرة موجودة إلى الأبد ولا يمكن تدميرها". وتابع: "اليوم نقترب من الذروة، نرى أن المقاومة أصبحت قوة معترف بها في العالم، ولم تعد الولايات المتحدة الحاكم الوحيد للعالم، والعالم يسعى إلى تقسيم السلطة، ويجب على المقاومة أن تظهر مكانتها في العالم". (روسيا اليوم)
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