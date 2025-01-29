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عربي-دولي

لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين... فرقاطة إيطالية تنضم إلى "أسبيدس"

Lebanon 24
29-01-2025 | 03:48
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انضمت فرقاطة إيطالية جديدة إلى الأسطول الحربي للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، المكلف بحماية وتأمين ممرات الملاحة الدولية في المنطقة من هجمات الحوثيين.

وقالت مهمة (أسبيدس) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تدوينة على حسابها في منصة "إكس" : "نرحب ترحيباً حاراً بالفرقاطة الإيطالية (ITS MARTINENGO) وطاقمها، الذين سيلعبون دورا حاسما في مهمتنا من خلال دعم حرية الملاحة في جميع أنحاء منطقة العمليات".
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ويأتي وصول الفرقاطة الإيطالية الجديدة "مارتينينغو" بعد أيام قليلة من إعلان جماعة الحوثيين تقليص هجماتهم البحرية في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأضافت أن "أسبيدس" المهمة الأوروبية تتمتع بمهمة دفاعية تماماً، وتساهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال حماية السلع المشتركة العالمية.


وجددت التزامها بالمساهمة في حرية الملاحة وحماية أرواح البحارة والتجارة العالمية في منطقة العمليات والمساهمة في استعادة المرور الآمن للسفن التجارية.


وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عمليته البحرية "أسبيدس" في 19 شباط 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية والحربية الغربية في منطقة البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي، ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، وتعد مهمتها دفاعية فقط، حيث يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها؛ لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية تابعة لجماعة الحوثيين في شمال اليمن. (العربية)
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