زيارته تتضمن جولة ميدانية في غزة.. مبعوث ترامب يصل تل أبيب

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وصل المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء إلى إسرائيل، في زيارة تهدف إلى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لمناقشة تطورات الاتفاق وسبل ضمان استمراره.وذكرت تقارير أن زيارة ويتكوف ستشمل جولة ميدانية في قطاع غزة، بغية التأكد من عدم عودة المسلحين إلى المناطق الشمالية من القطاع، وضمان تطبيق ناجح للمرحلة الأولى من الاتفاق، مما يمهد الطريق للمرحلة الثانية، التي تركز على إعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين.وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة قام بها ويتكوف إلى السعودية، حيث ناقش مع المسؤولين هناك "صفقة شاملة في الشرق الأوسط"، تتضمن "إعادة إعمار قطاع غزة، واستئناف مسار التطبيع بين إسرائيل ودول عربية".وكان مكتب نتنياهو، أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه دعوة له لزيارة البيت الأبيض، في الرابع من فبراير المقبل، وبالتالي يكون أول زعيم أجنبي يلتقي بترامب في ولايته الرئاسية الثانية.ومن المتوقع أن يناقش الاثنان سبل تعزيز السلام في المنطقة، ومواجهة التحديات المشتركة. (روسيا اليوم)