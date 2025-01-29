تحذيرات عاجلة.. بركان قد ينفجر في المحيط الهادئ في هذا الموعد!

Advertisement

اكتشف علماء من ألمانيا أن بركانًا تحت الماء في المحيط الهادئ قد ينفجر في نهاية عام 2025. البركان، المعروف باسم "أكسيال" (Axial Seamount)، يقع على بعد 480 كيلومترًا من ساحل ولاية أوريغون الأميركية، ويعد من أكثر البراكين نشاطًا في الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الهادئ.وفي هذا السياق، أشار عالم البراكين بيل تشادويك إلى أن "أكسيال" قد لا يكون معروفًا للبعض نظرًا لأنه مختبئ تحت المياه، إلا أن العلماء يراقبون نشاطه منذ اكتشافه في عام 1997. في الأشهر الأخيرة، لوحظت زيادة ملحوظة في عدد الزلازل بالقرب من البركان، مما يشير إلى تزايد الضغط داخل البركان واحتمالية انفجاره قريبًا.بركان "أكسيال" هو جبل تحت الماء يتكون من الحمم الرقيقة. وعند انفجاره، تخرج الصهارة إلى السطح، مكونة قاعًا بحريًا جديدًا. ورغم أن البركان قد ينفجر، إلا أن احتمال حدوث تسونامي أو كارثة أخرى يعد ضئيلًا للغاية. كان البركان قد انفجر ثلاث مرات في الأعوام 1998، 2011، و2015، وفي كل مرة كان يحدث تضخم في الجبل بسبب ضغط الصهارة.من خلال الدراسات الجيوفيزيائية وبيانات النشاط الزلزالي، اكتشف الباحثون خزانات للصهارة تحت البركان. هذه الخزانات ترتبط بشقوق في قاع البحر، وهو ما يتيح خروج الصهارة إلى السطح. ومع ذلك، يبقى السبب وراء العلاقة بين منطقة الصهارة والشقوق المتفجرة غير واضح. (روسيا اليوم)