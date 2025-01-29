Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية تتفوّق على إسرائيل.. وتحذيرات من أسلحتها

Lebanon 24
29-01-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1312985-638737488334777605.jpeg
Doc-P-1312985-638737488334777605.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية رصد تطورات الجيش المصري، حيث يشير موقع "nziv" إلى تقدم الجيش المصري على عدة أصعدة، وخاصة في ما يتعلق بتعاظم قدراته العسكرية. في تقريره عن المدفعية العالمية لعام 2024، كشف الموقع أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في امتلاك المدفعية الثقيلة، متفوقة على إسرائيل التي لا تظهر في القائمة.
Advertisement
ويذكر الموقع العبرى الدول التي تمتلك أكبر ترسانة مدفعية كالتالي:

1. روسيا: 17,629 مدفعية
2. كوريا الشمالية: 11,920 مدفعية
3. كوريا الجنوبية: 8,633 مدفعية
4. الصين: 8,464 مدفعية
5. باكستان: 4,592 مدفعية
6. مصر: 4,165 مدفعية
7. الهند: 4,085 مدفعية
8.المملكة العربية السعودية: 3,743 مدفعية
9. الولايات المتحدة الأميركية: 3,556 مدفعية
10.إيران: 3,405 مدفعية

كما ذكر الموقع في تقرير آخر ترتيب الدول من حيث عدد الدبابات، حيث جاءت مصر في المرتبة الثالثة بعد روسيا وكوريا الشمالية. واحتلت الدول التالية المراتب الباقية:

1. روسيا: 14,777 دبابة
2. كوريا الشمالية: 5,845 دبابة
3. مصر: 5,340 دبابة
4. الصين: 5,000 دبابة
5. الولايات المتحدة الأميركية: 4,657 دبابة
6. تركيا: 2,722 دبابة
7. المملكة العربية السعودية: 1,273 دبابة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-01-29
08:14 | 2025-01-29
08:11 | 2025-01-29
08:05 | 2025-01-29
07:56 | 2025-01-29
07:55 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24