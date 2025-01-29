دولة عربية تتفوّق على إسرائيل.. وتحذيرات من أسلحتها

تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية رصد تطورات الجيش المصري، حيث يشير موقع "nziv" إلى تقدم الجيش المصري على عدة أصعدة، وخاصة في ما يتعلق بتعاظم قدراته العسكرية. في تقريره عن المدفعية العالمية لعام 2024، كشف الموقع أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في امتلاك المدفعية الثقيلة، متفوقة على إسرائيل التي لا تظهر في القائمة.

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ويذكر الموقع العبرى الدول التي تمتلك أكبر ترسانة مدفعية كالتالي:



1. روسيا: 17,629 مدفعية

2. كوريا الشمالية: 11,920 مدفعية

3. كوريا الجنوبية: 8,633 مدفعية

4. الصين: 8,464 مدفعية

5. باكستان: 4,592 مدفعية

6. مصر: 4,165 مدفعية

7. الهند: 4,085 مدفعية

8.المملكة العربية السعودية: 3,743 مدفعية

9. الولايات المتحدة الأميركية: 3,556 مدفعية

10.إيران: 3,405 مدفعية



كما ذكر الموقع في تقرير آخر ترتيب الدول من حيث عدد الدبابات، حيث جاءت مصر في المرتبة الثالثة بعد روسيا وكوريا الشمالية. واحتلت الدول التالية المراتب الباقية:



1. روسيا: 14,777 دبابة

2. كوريا الشمالية: 5,845 دبابة

3. مصر: 5,340 دبابة

4. الصين: 5,000 دبابة

5. الولايات المتحدة الأميركية: 4,657 دبابة

6. تركيا: 2,722 دبابة

7. المملكة العربية السعودية: 1,273 دبابة. (روسيا اليوم)