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عربي-دولي

بشأن بشار الأسد... إليكم ما طلبه أحمد الشرع من روسيا

Lebanon 24
29-01-2025 | 05:46
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سوري مطلع أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع طلب من موسكو تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد. 
 
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن دمشق تريد أيضا من روسيا التي دعمت الأسد خلال الحرب الأهلية في البلاد، "إعادة بناء الثقة من خلال تدابير ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي".
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وعندما سُئل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن تأكيد ما إذا كان قد طُلب من روسيا إعادة الأسد ودفع تعويضات، رفض التعليق.
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