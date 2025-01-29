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عربي-دولي

بشأن تواجد إسرائيل على أراضيها.. هذا ما أعلنته سوريا

Lebanon 24
29-01-2025 | 06:07
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أكدت الحكومة السورية الجديدة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في العاصمة دمشق "استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة وفق تفويض 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فوراً".
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بالوفد الأممي برئاسة السفير جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة واللواء باتريك غوشات القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.


وخلال اللقاء، تعهدت الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود، حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فوراً.

بدوره، أكد الفريق الأممي التزامه الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة، كما أبدى استعداده لتقديم الدعم في عمليات إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إزالة المتفجرات ومخلفات الحرب لحفظ الأمن.


ويأتي ذلك تزامناً مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ لـ"أجل غير مسمى لضمان الأمن".

وكان الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق سورية في جبل الشيخ بما في ذلك أعلى قممه، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد الشهر الماضي. (إرم نيوز)

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