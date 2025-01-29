جمال "حفيدة ترامب" حديث مواقع التواصل.. شاهدوا الصورة

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ونشرت كاي أيضاً مجموعة من الصور الأخرى من حفل التنصيب برفقة جدّها، وعمتها ايفانكا ترامب، ووالدها دونالد ترامب جونيور، وكتبت: "لحظات من العاصمة".وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور وأثنوا على جمال كاي، حيث شبهها البعض بعمتها ايفانكا بينما تحدث البعض الآخر عن الشبه الكبير الموجود بينها وبين والدتها.