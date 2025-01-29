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جمال "حفيدة ترامب" حديث مواقع التواصل.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
29-01-2025 | 06:12
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نشرت كاي ترامب، الحفيدة الكبرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، صورة لها برفقة والدتها، فانيسا من حفل تنصيب جدّها الأسبوع الفائت.

 
ونشرت كاي أيضاً مجموعة من الصور الأخرى من حفل التنصيب برفقة جدّها، وعمتها ايفانكا ترامب، ووالدها دونالد ترامب جونيور، وكتبت: "لحظات من العاصمة".
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وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور وأثنوا على جمال كاي، حيث شبهها البعض بعمتها ايفانكا بينما تحدث البعض الآخر عن الشبه الكبير الموجود بينها وبين والدتها.
 
 
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