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إقتصاد

إقتصاد السويد ينمو للربع الثاني على التوالي

Lebanon 24
29-01-2025 | 06:29
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سجل اقتصاد السويد نموا للربع الثاني على التوالي، في الأشهر الثلاثة التي انتهت في كانون الاول، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوقع، بحسب ما أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء السويدي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة، على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع، بعد نمو بنسبة 0.3 بالمئة، في الربع الثاني.
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وفي الوقت عينه، كان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا مستقرا بنسبة 0.3 بالمئة .

وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السويد بنسبة 1.1 بالمئة، كما كان متوقعا، بعد أن سجل نموا بنسبة 1.2 بالمئة، في الأشهر الثلاثة السابقة. (سكاي نيوز)

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