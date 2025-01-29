تحذير في غزة.. منازل مهددة بالسقوط ومخلفات خطرة

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حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء النازحين العائدين إلى شمال القطاع من المنازل الآيلة للسقوط أو المتضررة بشدة وقد تشكل خطراً على حياتهم.وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إنها "تبارك للمواطنين عودتهم إلى منازلهم ومناطق سكنهم في جميع محافظات قطاع غزة.وأهابت بالمواطنين إلى الحذر من المنازل الآيلة للسقوط أو التي أصاب أجزاء منها ضرر شديد وقد تشكل خطراً على حياتهم، وفي حال الاحتياج للمساعدة بهذا الصدد الاتصال على الدفاع المدني.وأشارت إلى أنه "في حال وجود أية مخلفات حربية خطرة بين ركام وأنقاض المنازل والمباني ضرورة عدم العبث بها، وإبلاغ شرطة هندسة المتفجرات". (24)