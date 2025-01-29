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عربي-دولي
سوريا تُطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد فوراً
Lebanon 24
29-01-2025
|
07:24
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طالبت سوريا القوات الإسرائيلية بالانسحاب من الأراضي التي توغّلت إليها في جنوب البلاد، خلال استقبالها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
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وأوردت سانا أن وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة التقيا وفدا أمميا ضمّ لاكروا الذي استهلّ زيارة إلى الشرق الأوسط.
وأضافت أنه تمّ "خلال اللقاء التأكيد أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود" في جنوب البلاد "حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا". (العربية)
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