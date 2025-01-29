فولودين: التحضير لاغتيال بوتين هو طريق مباشر لبدء حرب نووية

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن التحضير لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومناقشتها هي جريمة وتهديد خطير للأمن العالمي.



وكتب فولودين في قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "إن التحضير لمحاولة اغتيال بوتين، ومناقشة ذلك في حد ذاتها جريمة، إنه تهديد خطير للأمن العالمي، وطريق مباشر لاندلاع حرب نووية"، مضيفاً: "بالنسبة لكل المؤسسات الدولية، يجب أن يكون هذا هو أساس للمحاكمة".

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وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن الجميع يجب أن يدركوا أن هناك معركة شرسة ضد روسيا. مؤكداً أن "فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) يبذل كل الجهد لتعزيز (أوضاع) البلاد، وتحقيق السلام وحل قضايا الأمن العالمي".