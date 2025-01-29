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عربي-دولي

مصر تؤكد دعم الفلسطينيين وترفض تهجيرهم خارج أراضيهم

Lebanon 24
29-01-2025 | 07:40
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أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، دعم القاهرة لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير أو النقل خارج أراضيه.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن عبد العاطي استقبل، الأربعاء، وفدا فلسطينيا برئاسة حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوية مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية.
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وصرح المتحدث في بيان صحفي بأن الوزير عبد العاطي "حرص على استعراض جهود مصر الرامية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الزمنية الثلاث، مؤكدا على استمرار اتصالات مصر بهدف تثبيت الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده".

وأكد عبد العاطي على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا أيضا على دعم مصر للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا.

وأضاف المتحدث أن عبد العاطي حرص على الاستماع لتقديرات الوفد لتداعيات التطورات الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (سكاي نيوز)
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