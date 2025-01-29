الاتحاد الأوروبي يُعلن حزمة استثمارات للأردن بـ3 مليارات يورو

تعهد الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره ثلاثة مليارات يورو على شكل تمويل واستثمارات للأردن في إطار شراكة "استراتيجية" جديدة.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بعد مراسم التوقيع على الاتفاق مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في بروكسل: "في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب". (سكاي نيوز)

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