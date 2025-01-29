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اشتكى فلاديمير زيلينسكي من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي اضطرت أوكرانيا بسببه إلى القتال "بمفردها" في بداية الصراع، حسب ما صرح به في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز.وادعى زيلينسكي أنه أبلغ الرئيس السابق للبيت الأبيض بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ضد روسيا، حيث كانت قواتها تحتشد على الحدود مع أوكرانيا، كما ذكرت القناة التلفزيونية أن "زيلينسكي طلب تزويده بأسلحة أيضا" مضيفة أن طلبه قوبل بالرفض.وأشار رئيس نظام كييف إلى أنه نتيجة لذلك، في بداية النزاع "تم ترك الأوكرانيين لوحدهم وقاتلوا بمفردهم".وبدأت هجمات واتهامات مماثلة من طرف المسؤولين الأوكرانيين على الديمقراطيين، الذين أعلنهم زيلينسكي كحلفاء، مباشرة بعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)