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إقتصاد

مسؤولة تكشف.. الاتحاد الأوروبي متأخر عن اقتصادات العالم الكبرى

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:32
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أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من مواكبة الاقتصادات الكبرى الأخرى لأكثر من عشرين عامًا، بسبب الفجوة المستمرة في نمو الإنتاجية. جاء ذلك خلال إعلانها عن استراتيجية القدرة التنافسية التي قدمتها في مؤتمر صحفي في بروكسل.
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وأكدت فون دير لاين في الوثيقة المقدمة أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعالج بشكل عاجل الحواجز القائمة منذ فترة طويلة ونقاط الضعف الهيكلية التي تعيقه." وأضافت أن أوروبا، على مدار أكثر من عقدين من الزمن، ظلت متخلفة عن الاقتصادات الكبرى الأخرى نتيجة الفجوات المستمرة في نمو الإنتاجية.

وفي سياق متصل، كشف المكتب الإحصائي الأوروبي "يوروستات" في تقرير لعام 2023 عن أن العجز العام في ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي نما بشكل كبير في الثلث الأخير من العام الذي قبله، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. (روسيا اليوم)

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