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مقتل 18 شخصا في تحطم طائرة في جنوب السودان

Lebanon 24
29-01-2025 | 09:18
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أفادت وكالة "رويترز" عن مقتل 18 شخصا في تحطم طائرة في ولاية الوحدة في جنوب السودان.

وقالت وزارة الإعلام في جنوب السودان إن طائرة سقطت بعد إقلاعها بقليل من مطار في جنوب السودان. (روسيا اليوم)
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