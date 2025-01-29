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إقتصاد

الحكومة البريطانية تُؤيّد بناء مدرج ثالث في مطار هيثرو

Lebanon 24
29-01-2025 | 09:33
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أعلنت وزيرة المال البريطانية ريتشل ريفز، عن تأييد الحكومة لمشروع مثير للجدل يقضي بإنشاء مدرج ثالث في مطار هيثرو في لندن.

وقالت ريفز إن "الحكومة تؤيد تشييد مدرج ثالث في هيثرو".

ومن شأن المشروع أن يخضع "لتقييم كامل" بغية ضمان "ربحيته" و"تماشيه مع المعايير البيئية"، بحسب ما قالت ريفز. (سكاي نيوز)
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