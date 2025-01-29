حملة أمنية واسعة في سوريا.. الأمن العام يعتقل عناصر من النظام السابق

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نفذت إدارة الأمن العام السوري حملة أمنية واسعة يوم الأربعاء، حيث ألقت القبض على عناصر من نظام الرئيس السابق بشار الأسد كانوا مختبئين في محافظة إدلب.كما داهمت الأجهزة الأمنية أحد مقرات عناصر النظام السابق في اللاذقية، وتمكنت من القبض على عدد منهم، إلى جانب مصادرة أسلحتهم ومعداتهم.وفي إطار الحملة، شملت المداهمات عدة محافظات سورية، بما في ذلك طرطوس، اللاذقية، حمص، ودمشق، مما أسفر عن حالة من الفوضى في بعض الأحيان نتيجة رفض بعض عناصر النظام السابق تسليم أنفسهم في مراكز التسوية المخصصة. (سكاي نيوز)