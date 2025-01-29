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أردوغان استقبل وفد حماس في أنقرة

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:17
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قالت الرئاسة التركية في بيان يوم الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل وفدا من حركة حماس بالقصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وترأس وفد حماس الذي التقى أردوغان، رئيس مجلس الشورى بالحركة محمد درويش.
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ويضم الوفد رئيس حماس في الخارج خالد مشعل، والقيادي البارز بالحركة خليل الحية، ومسؤول حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين، إضافة لمسؤولين اثنين آخرين.

فيما شارك بالاجتماع عن تركيا وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، ورئيس قسم الإعلام والاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، وعاكف تشاغاتاي كيليتش كبير مستشاري الرئيس التركي بملفات السياسة الخارجية والأمن. (روسيا اليوم)
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