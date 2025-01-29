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عربي-دولي

في ظروف غامضة.. مقتل عدد كبير من قادة "الدعم السريع" (صورة)

Lebanon 24
29-01-2025 | 12:10
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كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أن "ثمانية من القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع لقوا حتفهم في ظروف غامضة يوم الثلاثاء، بينهم جلحة رحمة مهدي وشقيقه موسى الدولي".

ورجحت مصادر ميدانية أن "المستهدفين قد قتلوا جراء ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية"، دون صدور تأكيد رسمي من الجهات العسكرية حتى اللحظة.
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وأكد عدد من قيادات الدعم السريع "مقتل القائد الميداني في الدعم السريع جلحة ومعه عدد من القيادات الميدانية في قصف بمسيرة في منطقة حطاب بشرق النيل".

وقالت القيادة إن "جلحة قتل برفقة شقيقه كما قتل عدد من القيادات من بينهم السليك عمر عيساوي وشقيقه، والطاهر جاه الله وسليم الرشيدي وهاشم الرشيدي".

ونعى عدد من قيادات الدعم السريع "جلحة الذي كان يقود حركة شجعان كردفان قبل انضمامه إلى الدعم السريع".

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