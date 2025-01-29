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عربي-دولي

سلوفاكيا تستدعي السفير الأوكراني وتوجه له "احتجاجًا شديد اللهجة"

Lebanon 24
29-01-2025 | 12:46
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استدعت وزارة الخارجية السلوفاكية السفير الأوكراني، ووجهت له "احتجاجا شديد اللهجة"، على خلفية تصريحات الجانب الأوكراني التي اعتبرتها تدخلا في شؤون البلاد.

وحسبما ذكرت صحيفة "دينيك إن" السلوفاكية، استدعت وزارة الخارجية سفير أوكرانيا في براتيسلافا، ميروسلاف كاسترانا، وأعربت له عن "احتجاجها الشديد" بشأن تصريحات الجانب الأوكراني.
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ودون تقديم أي تفاصيل أخرى، ذكرت الوزارة أنها "تعتبر تصريحات الجانب الأوكراني تدخلا في الشؤون الداخلية لسلوفاكيا".

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي قد هاجم في وقت سابق، بشكل حاد وهستيري، رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو لرفضه شراء الغاز الأمريكي باهظ الثمن ورغبته بعلاقات طبيعية مع روسيا.


 
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