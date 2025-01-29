سلوفاكيا تستدعي السفير الأوكراني وتوجه له "احتجاجًا شديد اللهجة"

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وحسبما ذكرت صحيفة "دينيك إن" السلوفاكية، استدعت وزارة الخارجية سفير أوكرانيا في براتيسلافا، ميروسلاف كاسترانا، وأعربت له عن "احتجاجها الشديد" بشأن تصريحات الجانب الأوكراني.ودون تقديم أي تفاصيل أخرى، ذكرت الوزارة أنها "تعتبر تصريحات الجانب الأوكراني تدخلا في الشؤون الداخلية لسلوفاكيا".يذكر أن فلاديمير زيلينسكي قد هاجم في وقت سابق، بشكل حاد وهستيري، رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو لرفضه شراء الغاز الأمريكي باهظ الثمن ورغبته بعلاقات طبيعية مع روسيا.