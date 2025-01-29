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عربي-دولي

لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا.. مسؤول أميركي رفيع يلتقي نتنياهو

Lebanon 24
29-01-2025 | 12:55
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وحسب ما أفاد مراسل الحرة، فقد بحث نتينياهو مع ويتكوف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستعادة الرهائن الإسرائيليين.
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ولم يقدم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى بشأن اللقاء على الفور.

وكان ويتكوف أجرى زيارة لمحور "نتساريم" وسط غزة، واطلع على العمليات عند الحاجز الأمني المخصص لتفتيش مركبات الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة، بحسب ما نقل مراسل الحرة.

وقالت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية، إن قوة من الجيش الإسرائيلي رافقت ويتكوف، الذي بات أول مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور غزة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.



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