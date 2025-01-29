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عربي-دولي

أحدهم عربي.. بلجيكا تطلب تسليم المشتبه بهم في هجوم "بروكسل"

Lebanon 24
29-01-2025 | 13:17
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طلبت بلجيكا، اليوم األأربعاء، من هولندا وإسبانيا تسليم مشتبه بهما على صلة بهجوم نفذه مسلح مسلم متطرف في بروكسل عام 2023 وأسفر عن مقتل مواطنين سويديين وإصابة ثالث.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا إن هناك اعتقاد بأن المشتبه بهما ساعدا عبد السلام الأسود منفذ الهجوم للحصول على السلاح الذي استخدمه في الهجوم.
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وكان الأسود، وهو تونسي عمره 45 عاما، أعلن مسؤوليته عن الهجوم في مقطع فيديو نشر على الإنترنت وقال فيه إنه ينتمي لتنظيم داعش.
وقُتل لاحقا بعد مطاردة الشرطة له. (الحرة) 

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