أحدهم عربي.. بلجيكا تطلب تسليم المشتبه بهم في هجوم "بروكسل"

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وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا إن هناك اعتقاد بأن المشتبه بهما ساعدا عبد السلام الأسود منفذ الهجوم للحصول على السلاح الذي استخدمه في الهجوم.وكان الأسود، وهو تونسي عمره 45 عاما، أعلن مسؤوليته عن الهجوم في مقطع فيديو نشر على الإنترنت وقال فيه إنه ينتمي لتنظيم داعش.