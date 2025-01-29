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عربي-دولي

حكومة غزة تدعو لإدخال مساكن مؤقتة لإيواء ربع مليون أسرة

Lebanon 24
29-01-2025 | 13:40
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دعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأربعاء، الوسطاء بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بالضغط على الأخيرة لإدخال خيام وكرفانات لإيواء أكثر من ربع مليون أسرة شردتها الإبادة الجماعية ودمرت منازلها على مدار أكثر من 15 شهراً.
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وفي بيانه، أكد المكتب على ضرورة ضغط الأطراف والوسطاء (مصر وقطر وواشنطن) على إسرائيل لتنفيذ تعهداته وتسريع تطبيق "البروتوكول الإنساني" لضمان إدخال المواد الإغاثية والإيوائية دون قيود.
وأضاف: "فتح المعابر بشكل كامل بات ضرورة مُلحّة لإدخال الخيام والكرفانات لإيواء أكثر من ربع مليون أسرة فلسطينية شردها الاحتلال بعد التدمير الممنهج للقطاع الإسكاني".
والأربعاء، قال محافظ شمال سيناء المصرية خالد مجاور، إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيفتتح خلال أيام وسط وجود أوروبي فلسطيني.
وأوضح مجاور في تصريحات، أنه تفقد "الجانب المصري من معبر رفح الذي يقع في نطاق محافظة شمال سيناء الحدودية، وهو جاهز 100 بالمئة منذ مدة، وليس هناك مشكلة". (الاناضول)
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