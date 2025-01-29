الملك عبدالله الثاني يؤكد موقف الأردن الراسخ في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم

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وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله شدد خلال لقاءات منفصلة عقدها في بروكسل الأربعاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقاً لحل الدولتين.