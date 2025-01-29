الشيباني بعد تنصيب الشرع رئيساً: الإدارة الجديدة نجحت في رسم هوية سورية

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أضاف الشيباني خلال فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية، أن "الإدارة الجديدة للبلاد ستستمر في تعزيز علاقات سوريا مع الدول المجاورة".وذكر الشيباني أن "الإدارة الجديدة نجحت في تعليق بعض العقوبات الأميركية والأوروبية، كما ستحاول المساهمة في خفض التوترات بالمنطقة"، لافتاً إلى أن "هدف القيادة الجديدة الأساسي هو التعاون وخلق شراكات استراتيجية، مؤكدا أن سوريا تنتهج سياسة هادفة لطمأنة الخارج".وأردف، قائلا إن "سوريا الجديدة ستقوم على الحرية والعدل والكرامة" معتبرا أن الإدارة الجديدة نجحت في رسم هوية سورية تليق بتطلعات الشعب.وفي الأثناء، تم تنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا، فيما تم تأجيل مؤتمر الحوار الوطني في سوريا لعدم توافر الشروط لإشعار آخر.