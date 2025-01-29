بعد تنصيب الشرع رئيساً.. إليكم أبرز القرارات التي أعلنت في بيان "انتصار الثورة السورية"

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كلام عبدالغني جاء خلال بيان إعلان انتصار الثورة السورية، والذي جاء فيه:"إننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، ونعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوما وطنيا".تابع: "1- نعلن إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية".2- حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.3- نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.4- نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.5- نعلن حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.6- تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.7- نعلن تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.8-تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي".