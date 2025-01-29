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السودان: 7 قتلى جراء قصف على مخيم يشهد مجاعة في دارفور

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:15
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أعلن مسعفون متطوعون سودانيون، اليوم، مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح جراء قصف لـ«قوات الدعم السريع» على مخيم للنازحين يشهد مجاعة قرب مدينة الفاشر المحاصرة عاصمة ولاية شمال دارفور.
واستهدفت «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش منذ نيسان 2023، مخيم أبو شوك للنازحين وسوقاً قريبة «بقصف مدفعي»، وفق غرفة الطوارئ في المخيم، وهي جزء من شبكة منقذين متطوعين منتشرة في كل أنحاء السودان.
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ونُفّذ الهجوم في خضم مواصلة «قوات الدعم السريع» حصار مدينة الفاشر منذ أشهر، وهي آخر عاصمة ولاية في إقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد ما زالت تحت سيطرة الجيش.
وفي أحدث محاولاتها للسيطرة على المدينة، أصدرت «قوات الدعم السريع»، الأسبوع الماضي، إنذاراً يطالب الجيش وحلفاءه بالانسحاب.
(الشرق الأوسط)
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